الصحة: علاج 103 آلاف مواطن مجانًا بـ 91 قافلة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ103 آلاف و939 مواطناً من خلال 91 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء، إن تلك القوافل، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وبحسب البيان، فإنه جرى تنفيذ القوافل بمشاركة 841 عيادة، وتم إجراء 15 ألفاً و277 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 23 ألفاً و29 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 1518 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء.