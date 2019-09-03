​الصحة: دعم احتياجات فلسطين من الأدوية الطارئة و"مصل الحيّات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبلت وزيرة الصحة والسكان المصرية، مساء الاثنين، نظيرتها الفلسطينية الدكتورة مي كيلة؛ لبحث سبل دعم المنظومة الصحية في فلسطين، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ودكتور حسام طوقان المستشار الطبي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وفى بداية اللقاء قدمت وزيرة صحة فلسطين الشكر على حسن استقبال حالات المرضى الفلسطينين داخل المستشفيات المصرية، موضحة أنهم يفضلون العلاج في مصر لما يتلقونه من خدمة طبية جيدة وحسن استقبال ومعاملة مساوية مثل المصريين.

وبحسب بيان اليوم، وجهت وزيرة الصحة المصرية بتيسير إجراءات لجنة تحويل المرضى الفلسطينين وجعلها إلكترونية "مميكنة" لسهولة تلقي العلاج، ويتم مناظرة فحوصات المريض إلكترونيًا بعد وصول المريض إلى مصر وذلك لسرعة تلقي العلاج، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تخفيف المعاناة عن المريض الفلسطيني.

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كما وجهت وزيرة الصحة، الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدرة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بتوفير احتياجات دولة فلسطين كافة، من "مصل الحيّات" "لدغات الثعبان" بصفة سنوية.

ودعت نظيرتها الفلسطينية إلى جولة بشركة "أكديما" للصناعات الدوائية اليوم، حيث تستقبلها دكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة هي والوفد المرافق لها؛ للتعرف على الشركة، كما وجهت بتوفير كافة احتياجات دولة فلسطين من مستحضرات دوائية طارئة.

تطرق اللقاء إلى استقبال أطباء دولة فلسطين للتدريب في الزمالة المصرية حيث وجهت وزيرة الصحة فى هذا الشأن، الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية لتنسيق ذلك الأمر وإدراج عدد من الأطباء الفلسطينيين، على أن يتم معاملتهم مثل الأطباء المصريين تمامًا.

وأبدت وزيرة صحة فلسطين إعجابها بالتجربة المصرية في مجال الرعاية الصحية، حيث أبدت رغبتها في التعرف على الهيكل التنظيمي ونظام الرعاية الصحية المصدق عالميًا الذي تتبعه مصر في تلك الفترة وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وما تشمله من تطبيق نظام طب الأسرة، ونظام الإحالة والرعاية الأساسية، كما اتفقت على القيام بجولة ببورسعيد في وقت لاحق للتعرف على المنظومة الجديدة والاطلاع عليها، لسعيها إلي نقل التجربة وتطبيقها في دولة فلسطين.

وفي نهاية اللقاء دعت وزيرة صحة فلسطين، وزيرة الصحة المصرية لزيارة القدس الشريف والقيام بجولة في المستشفيات بدولة فلسطين، كما أهدتها "شالًا" ومنحوتة يدوية بأيادي سيدات فلسطين.