سقوط عصابة سرقة المتاجر في قبضة مباحث البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل، بمنطقة البساتين.
كانت معلومات وتحريات العميد حازم النجار، مأمور قسم شرطة البساتين، أفادت بقيام 4 أشخاص لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل.
وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن الرواد كمال سليم، وأحمد مختار، وأحمد مصلح، ومحمود محجوب، وأحمد سمير، ومحمد خيري، ووليد سليم، ضباط مباحث القسم من ضبط 3 من المتهمين حال استقلالهم سيارة ملاكي "مستأجرة".
وبمواجهتهم أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية تاجر وآخر صاحب محل خردة وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها، جارى ضبط المتهم الهارب.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والمقدم محمد الزيني، نائب المأمور إلى النيابة العامة.
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