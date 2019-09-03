الدستورية تنفي إيداع "المفوضين" تقريري الرأي عن قضيتي قانون الرسوم القضائية ومكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
نفت المحكمة الدستورية العليا ما نُشر عن إيداع هيئة مفوضي المحكمة تقريرين الرأي في قضيتين مقامتين عن قانوني الرسوم القضائية ومكافحة الإرهاب، مؤكدة أن القضيتين المذكورتين مازالتا متداولتان أمام هيئة المفوضين ولم يودع في أيهما تقريرا من هيئة المفوضين.
وأكدت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها توفر لوسائل الإعلام الحصول على المعلومات التي تتعلق بأي شأن من شئونها من خلال المتحدث الرسمي باسمها.
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