أخبار مصر | بحضور وزير القوى العاملة.. "عنيك في عنينا" تكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزير القوى العاملة.. "عنيك في عنينا" تكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت منذ قليل، مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة القوى العاملة قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بحضور وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، وممثلين من أوركيديا للصناعات الدوائية برعاية رئاسة الوزراء، لتوقيع الكشف الطبي على العمالة الغير منتظمة بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، سير عمل القافلة، واستمع إلى أراء العمال وتقييمهم للقافلة وعن احتياجاتهم، وذلك بحضور هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة كورين شنودة الأمين العام لمؤسسة صناع الخير للتنمية والمهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز تنمية العلميين الجديدة ممثلا لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وأكد سعفان، أن الرئيس مهتم بعمال مصر وظهر ذلك في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن العامل البشري هو ذخيرة مصر، لذلك لا بد من توفير الدعم والرعاية ووسائل السلامة لهم، موضحا أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير لتنظيم قوافل العيون في كل المشروعات القومية الكبرى للاطمئنان على العمال يكون على أعلى مستوى.

وأشاد سعفان بمستوى تنظيم القافلة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للعمال من مبادرة "عنيك في عنينا" والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وفقا للبروتوكول الموقع مع الوزارة، مؤكدا اهتمام الوزارة بقضايا واحتياجات العمال فى جميع المشروعات القومية، حيث أن القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس مبادرة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا التى كانت مهمشة في السابق.

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وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، ورئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، إن قوافل المبادرة تشارك في المشروعات القومية، كما تنطلق أسبوعيا بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون، وتتنوع اما بين قوافل للكشف وقوافل توزيع النظارات الطبية للحالات التي تم الكشف عليها مسبقًا، وأيضا قوافل لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك من غير القادرين بالمجان بعد التأكد من استحقاقها.

وأوضح عباس، أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، تتكفل بالكشف الطبي على العمالة الغير منتظمة، وتوزيع العلاج، وعمل النظارات الطبية، وأيضا إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، مشيرا إلى أن التعاون بين قطاعات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص يعكس مدى الاهتمام بتقديم خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجا.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة تهدف للكشف عللى 1000 عامل، وتأتي القافلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم العمالة الغير منتظمة بالمشروعات القومية وتوفير خدمة طبية مجانية لهم ولأسرهم، وضمن رؤية مؤسسة صناع الخير لدعم مشروعات الدولة بمنطقة العلمين الجديدة.

وأضاف عبد الفتاح، أن قافلة العلمين الجديدة هي القافلة الثالثة والتي تأتي بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية وفي إطار البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية للكشف على العمالة الغير منتظمة، حيث نجحت القافلة الأولى التى أجريت العام الماضي لأكثر من 3 ألاف عامل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إطلاق القافلة الثانية، والتي وجهت خدماتها لعمال مشروع تحلية المياه العملاق بجبل الجلالة.