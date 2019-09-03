أخبار مصر | "معارض لبيع الأدوات المدرسية" أبرزها.. تعرف على أنشطة وفعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معارض لبيع الأدوات المدرسية" أبرزها.. تعرف على أنشطة وفعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات وأنشطة خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظات الجمهورية، حيث افتتحت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مُخفضة بمناطق "الضاهر، البساتين، النزهة، الأزبكية" تفعيلاً لمبادرة "كلنا معاك".

وكما قام أمين الحزب بمحافظة الجيزة، بتنظيم عدة معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفظة بمناطق "إمبابة، الوراق، البدرشين، الصف".

فيما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، بإقامة منافد لبيع السلع التموينية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمراكز "السادات، شبين الكوم، تلا"، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم ندوة ثقافية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة مطروح، منفذًا لبيع السلع التموينية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بجوار الموقف الجديد بمدينة مرسى مطروح، واضطلع أمين الحزب بمحافظي دمياط بتنظيم دورة تدريبية حول كيفية التعامل بلغة الإشارة لبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر الحزب بمدينة دمياط.

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة السويس بالقيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة وتجميل مركز شباب المثلث بمدينة السويس فضلا عن تنظيم معرش لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقتي "فيصل ، الأربعين"، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم تنظيم دورة تدريبة حول أهمية مشاركة المراة في الحياة الحزبية بمقر الحزب بمدينة الفيوم.

ونظم أمين الحزب بمحافظة المنيا، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية الفاروقية بمركز سمولوط، فضلا عن إقامة عدة معارض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز "العدوة، سمالوط، بني مزار، مغاغة"، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد بافتتاح معرض لبيه المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقة سوق الشباب بمدينة الخارجة، واضطلعت أمين الحزب بمحافظة سوهاج بافتتاح معرض لبيع الملابس والحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بجوار مركز شباب طهطا.