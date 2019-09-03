أخبار مصر | وزير القوى العاملة: تنظيم قوافل طبية على أعلى مستوى للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: تنظيم قوافل طبية على أعلى مستوى للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت منذ قليل، مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة القوى العاملة قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بحضور وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، وممثلين من أوركيديا للصناعات الدوائية برعاية رئاسة الوزراء، لتوقيع الكشف الطبي على العمالة الغير منتظمة بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، سير عمل القافلة، واستمع إلى أراء العمال وتقييمهم للقافلة وعن احتياجاتهم، وذلك بحضور الأستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة كورين شنودة الأمين العام لمؤسسة صناع الخير للتنمية والمهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز تنمية العلميين الجديدة ممثلا لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وأكد سعفان، أن الرئيس مهتم بعمال مصر وظهر ذلك في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن العامل البشري هو ذخيرة مصر، لذلك لا بد من توفير الدعم والرعاية ووسائل السلامة لهم، موضحا أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير لتنظيم قوافل العيون في كل المشروعات القومية الكبرى للاطمئنان على العمال يكون على أعلى مستوى.

وأشاد سعفان بمستوى تنظيم القافلة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للعمال من مبادرة "عنيك في عنينا" والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وفقا للبروتوكول الموقع مع الوزارة، مؤكدا اهتمام الوزارة بقضايا واحتياجات العمال في جميع المشروعات القومية، حيث أن القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس مبادرة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا التي كانت مهمشة في السابق.

"تمويل التدريب" يسهم في تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل وتوفير"حياة كريمة" للمعاقين



استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تقريرًا بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، بما يتضمن مساهمات الصندوق في تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت التي تتولى تدريب العاملين لديها، إما بمراكز التدريب الخاصة بها، أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها، أو ايفاد العاملين لديها في بعثات تدريبية خارجية أو داخلية.

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وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الصندوق أسهم في تمويل وتحديث تطوير وتجهيز مركز تدريب مهني الشرابية بالقاهرة، ومركز السنطة بمحافظة الغربية، وإصلاح التلفيات بمركز التدريب المهني ومكتب التشغيل بطور سيناء، فضلا عن تمويل إعداد وتجهيز 10 ورش للتفصيل والخياطة بمراكز التدريب التابعة للوزارة.

وقال الوزير: إن الصندوق أسهم خلال السنة المالية المذكورة في تمويل الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، ومنها تدريب 11 مدربا للحام كمرحلة أولي بمراكز التدريب المهني التابعة لمديريات القوي العاملة، بمعهد الساليزيان - دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة، فضلا عن البرامج التدريبية للشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" التي تشرح وتوضيح الحقوق والواجبات للشركاء الاجتماعيين، ‏وكيفية فض المنازعات العمالية وعلاقات وتفتيش العمل والتنظيمات النقابية وشئون عمل ‏المرأة والطفل والسلامة والصحة المهنية من أجل الارتقاء بكفاءة العامل والمفتش وتوفير بيئة ‏عمل مناسبة ومهيئة لرفع الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد والقدرة التنافسية والتصديرية، بالإضافة إلي، ومبادرة "مصر بكم أجمل" لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من هذه الفئة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الصندوق أسهم -أيضا- في تمويل أنشطة التدريب بـ 26 شركة تولت تدريب العاملين لديها أما بمراكز التدريب الخاصة بها أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها أو ايفاد العاملين لديها في بعثات تدريبية خارجية أو داخلية، وذلك بخصم 50% من نسبة الـ 1% المقررة للصندوق من صافي أرباح هذه الشركات أو تكلفة التدريب بها أيهما أقل.

كما أسهم الصندوق في تكلفة البرامج التدريبية لمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبنسبة 50% من مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بشأن تنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل.

