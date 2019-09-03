أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات وأنشطة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث افتتحت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مُخفضة بمناطق "الضاهر، البساتين، النزهة، الأزبكية" تفعيلًا لمبادرة "كلنا معاك".

وقام أمين الحزب بمحافظة الجيزة عدة معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفظة بمناطق "إمبابة، الوراق، البدرشين، الصف"، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بإقامة منافد لبيع السلع التموينية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمراكز "السادات، شبين الكوم، تلا"، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم ندوة ثقافية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ.

وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة مطروح بإقامة منفذ لبيع السلع التموينية واللحكوم والخضروات بأسعار مخفضة بجوار الموقف الجديد بمدينة مرسى مطروح، وإضطلع أمين الحزب بمحافظى دمياط بتنظيم دورة تدريبية حول كيفية التعامل بلغة الغشارة لبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر الحزب بمدينة دمياط، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة السويس بالقيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة وتجميل مركز شباب المثلث بمدينة السويس فضلا عن تنظيم معرش لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقتي "فيصل، الأربعين"، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم تنظيم دورة تدريبة حول أهمية مشاركة المراة في الحياة الحزبية بمقر الحزب بمدينة الفيوم.

وإضطلع أمين الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية الفاروقية بمركز سمولوط، فضلا عن إقامة عدة معارض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز "العدوة، سمالوط، بني مزار، مغاغة"، وإضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد بافتتاح معرض لبيه المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقة سوق الشباب بمدينة الخارجة، وإضطلعت أمين الحزب بمحافظة سوهاج بافتتاح معرض لبيع الملابس والحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بجوار مركز شباب طهطا.

وأًصدر حزب مستقبل وطن، بيانا، أعلن فيه عدد من الفعاليات التي أقامها مطلع شهر سبتمبر، في إطار توثيق أواصر العلاقة بين أعضاء الحزب والمواطنين، وتزامنا مع موسم افتتاح المدارس، حيث كانت معظم الفعاليات عبارة عن بيع سلع مدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة للخدمات الأخرى.

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وقال الحزب في بيانه: "اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بإطلاق مبادرة "مرحبا بمدرستي"، من خلال تنظيم عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق: منشية ناصر، الأزبكية، المرج، السلام، التبين، مصر القديمة. وقامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بتوزيع بعض الشنط المدرسية والملابس بالمجان على بعض دور الأيتام بمنطقة الهرم، ونظمت أمانة الحزب في محافظة الدقهلية قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز شربين في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين".

وأضاف: "اضطلعت أمانة الحزب في محافظة الغربية بإطلاق قافلة طبية بيطرية للكشف الطبي على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللزمة بالمجان في قريتي "سجين- أميوط"، بمركز قطور، فضلا عن قيام قيادات الحزب بتوزيع بعض الشنط المدرسية بالمجان بمركزي "كفر الزيات - السنطة، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية عدة معارض لبيع الملابس والشنط المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق: الموقف الجديد بمدينة الزقازيق، شارع السوق بمدينة صان الحجر، أمام مجمع المدارس بمدينة مشتول السوق، أمام مركز شباب الحسينية، أمام بنك التنمية بمدينة القنابات، وميدان الشيخة حامدة بمدينة القورين، وذلك في إطار ترسيخ أواصر الصلة بين الحزب وأبناء المحافظة، ووزعت أمانة الحزب بمحافظة دمياط، بعض الملابس المدرسية بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمراكز: السرو، كفر البطيخ وفارسكور".

وأكد أن أمانة الحزب بمحافظة البحيرة نظمت ندوة ثقافية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي والحزبي بمقر الحزب بمدينة دمنهور، وأقامت أمانة الحزب بمحافظة مطروح عدة منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بمنطقة الموقف القديم بمدينة رأس براني. فيما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بحي الزهور، وأقامت أمانة الحزب في محافظة المنيا عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز: العدوة، مغاغة وبني مزار، فضلا عن إقامة منفذ لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بقرية طنيدي بمركز مغاغة.

وأوضح أن أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد اضطلعت بالقيام بأعمال رفع كفاءة وأعمال الصيانة والتجميل بقرية الهنداو بمركز الداخلة، بينما أقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، بإقامة عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز: البلينا، العسيرات وطما، فضلا عن إقامة معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينة طهطا، فيما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر معرض لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة بجوار محطة القطار بمدينة الأقصر.

