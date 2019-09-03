أخبار مصر | برلمانية تهاجم وزيرة السياحة: قرار وقف إنشاء الشركات السياحية غير صائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تهاجم وزيرة السياحة: قرار وقف إنشاء الشركات السياحية غير صائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة مُوجه لوزيرة السياحة بشأن اصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 حول وقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، قائلة:"لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟".

وقالت "رزق الله"، إن مصر فى أحوج الحال إلى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية، مؤكدًة أننا بالكاد حصلنا على إشادات دولية بشأن تعافى السياحة المصرية، وايضا بدء تشغيل شركات السياحة التى كانت فى حالة من الكساد لسنوات طوال.

وتابعت النائبة البرلمانية:"تأسيس شركات السياحة يساعد على وجود تنافس وتقديم افضل الخدمات، وأيضًا تفعيل التشبيك الدولى بين الشركات المصرية والشركات العاليمة بما يؤتي بثمار سياحية عظيمة وما احوجنا الى إجراءات لتنشيط السياحة وتفعيل المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية، من خلال ضخ دماء جديدة لشركات سياحية جديدة، وليس حظر إنشائها".

يذكر أن وزارة السياحة قررت مد العمل بقرار وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة، لمدة ستة أشهر أخرى.

ونشرت الجريدة في عددها الصادر، اليوم الأحد الماضي، قرار مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة.

وأصدرت وزارة السياحة في مارس الماضي، قرار وزاريا رقم 139 لسنة 2019، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

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وأوضح القرار، أنه تمت الموافقة عليه من قبل غرفة شركات ووكالات السفر السياحية، وجاء ذلك بعد طلب رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة وبعد الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشان تنظيم الشركات السياحية ولائحتها التنفيذية الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

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