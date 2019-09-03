أخبار مصر | عمليات جراحية وأدوية بالمجان.. تعرف على مزايا مبادرة "عنيك في عنينا" للعمالة غير المنتظمة

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أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مؤسسة صناع الخير اليوم الثلاثاء مبادرة "عينك في عنينا" ثالث قافلتها الطبية للكشف عن مسببات العمى على 1000 عامل غير منتظم بعدد من الشركات العاملة بمدينة العالمين الجديدة، فضلًا عن صرف العلاج وعمل نظارات طبية للحالات التي يُثبت احتياجها، وإجراء عمليات جراحية بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبرعاية رئاسة مجلس الوزارء.

ونجحت القافلة الأولى التي أجريت العام الماضي لأكثر من 3 ألاف عامل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إطلاق القافلة الثانية، والتي وجهت خدماتها لعمال مشروع تحليه المياه العملاق بجبل الجلالة، وتوفر المبادرة العديد من المزابا للعمالة عير المنتظمة والتي تبلورت في الأتي:-

- صرف العلاج بالمجان

- إجراء عمليات جراحية بالمجان

- المبادرة استهدفت أكثر من ٣ ألاف عامل غير منتظم حتى الآن

- عمل نظارات طبية للحالات الأكثر احتياجًا

- 75% من العمال الذين تم توقيع الكشف عليهم يحتاجون علاجا بالقطرات أو إجراء عمليات جراحية

- أكثر الأمراض المنتشرة المياه البيضاء، الظفرة، حول، المياه الزرقاء

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- العمليات تتم في أكبر المستشفيات للعيون

- المبادرة تستهدف العمالة الغير منتظمة وخاصة عمال التشييد والبناء

- إجراء الفحوصات لتأكيد التشخيص وإجراء الجراحات فى أسرع وقت

"العمل السعودية": 20 ألف ريال غرامة البلاغ الكيدي عن تغيب العامل



اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والاضافات لمواكبة التغيرات، وذلك سعيا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقي تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي توقيع غرامة مقدارها 20 ألف ريال ضد صاحب العمل الذي يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5000 ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.

كما تضمنت العقوبات غرامة 10 آلاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نص عليه نظام العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، كما يغرم كل من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بغرامة آلاف 50 ريال وتتعدد بتعدد التأشيرات، فضلا عن تغريم صاحب العمل 10 آلاف ريال إذا قام بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.

