أخبار مصر | وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ103 آلاف مواطن ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ103 آلاف مواطن ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن تلك القوافل، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأضاف أن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 841 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 15 ألفًا و277 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 23 ألفًا و29 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 1518 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبي على 7 آلاف و37 مواطنًا بمحافظة أسوان، و3 آلاف و94 مواطنًا بأسيوط، و8 آلاف و68 مواطنًا بالإسكندرية، و2101 مواطن بالإسماعيلية، و2556 مواطنًا بالأقصر، و2008 مواطنين بالبحر الأحمر، و6 آلاف و182 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و212 مواطنًا بالجيزة، و5 آلاف و519 مواطنًا بالدقهلية، و151 مواطنًا بالسويس، و5 آلاف و269 مواطنًا بالشرقية، و414 مواطنًا بالغربية.
وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة العلاجية أيضًا لـ4 آلاف و423 مواطنًا بالفيوم، و6 آلاف و901 مواطن بالقليوبية، و4 آلاف و275 مواطنًا بالمنوفية، و5 آلاف و232 مواطنًا بالمنيا، و2161 مواطنًا بالوادي الجديد، و6 آلاف و611 مواطنًا ببني سويف، و1124 مواطنًا بجنوب سيناء، و5 آلاف و561 مواطنًا بدمياط، و2491 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و974 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و174 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 1401 مواطن بمطروح.
وزيرة الصحة: مصر تدعم دور المجلس العربي للارتقاء بمنظومة الطب
جاء ذلك اليوم خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في كلمتها أن الجامعة العَرَبِية أنشئت لتكون كيانًا عَرَبِيًا قويًا وملاذًا لِجَمِيع العَرَب يَجْمَعُهم وَيُوَحد كَلمتهم على ما فِيهِ الخير لأمتنا العربية، مؤكدةً أنه لَنْ يَتِم ذلك إلا مِنْ خِلال مُؤسسات قَوِيَّة تَهْدف لتجميع القُوَىَ العَرَبِيَّةِ بما يَدْعَم الشُّعُوبَ، ويحفظ السِّيَادَةَ.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لا شَكَّ في أنَّ "المجلس العربِيَّ للاختصاصات الصحية" هو أَحدُ هذِه المؤسساتِ العريقةِ التي تمَّ تأسيسها مُنْذُ أكثر مِن أَربعين عَامًا، قَدَّم خلالها الكثير والكثير، ولازال المنتظرُ منه خلال المرحلةِ القادمَةِ تقديم المزيد.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه في مثل هذه الظروفِ الاستثنائيةِ التي تمرُّ بها العديدُ مِنْ دُوَلِنَا العربية، لابد أن يقوم هذا المجلس بالدور المنوط به، بالإضافة إلى دوره التنموي لتَقْدِيمِ المُساعدة الفنية للدول العَرَبِيَّةِ وتَبَادُل الخبرات بَيْنَ شُعُوب الأُمَّةِ مشيرةً إلى أنه تَمَّ تأسيس هَذَا الكيان ليَتَكَفَّلَ بإمداد مجتمعاتنا العَرَبِيَّةِ بأَطِبَّاء على مستوى عِلْمي متميز يَليْقُ بالمُوَاطِنِ العَرَبِيِّ، وَيَرْقَى للمنافسة الدولية.
ولفتت إلى أن المجلس العربي للاختصَاصَاتِ الصحية مر على مَدَارِ السَنَواتِ الأَخيرةِ بفترةٍ عصيبةٍ، أَدَّت إِلَى إِضْعَاف قَرَارَاتِهِ وَانْصِرَافِ الدُّولِ الأَعضاءِ عَنْ سَدَاد التزاماتها المَادِّيَّةِ نَحْوَهُ، موضحةً أن اليَوْمَ تتم عودة المجلس إلى سابق عهده وبشَرعِيَّةٍ جَدِيدَة مُسْتَمَدَّة مِنْ قَرَارَاتِ أَصّحَابِ المَعَالِي وزراءِ الصحةِ العربِ الذينَ امْتَلَكُوا الشَّجَاعَةَ وَاقْتَحَمُوا هَذَا المَلَفَّ وَاتَّخَذُوا قَرارهم الجريء بإعَادَةِ تَشْكيلِ الكيان كَامِلًا، لِنَفْتَحَ بِذَلِكَ صَفْحَة جَدِيدَة فِي تَارِيخِ هَذَا المَجْلِسِ، ولِنُصْدِرَ لَهُ شَهَادَةَ مِيْلَادٍ جَدِيدَةٍ لَنْ تُكْتَبَ إِلا مِنْ خِلَالِ جُهُودِكُم وَعَمَلِكُم الدَّؤُوب.
وقالت وزيرة الصحة والسكان إن وُزَرَاءُ الصحةِ العَرَبِ كانوا قد اتخذوا قَرَارِهِم رَقَمَ (1) فِي الدَّوْرَةِ العادية رقم (52) المُنعَقِدَةِ فِي مَايو المَاضِي بـ"جنيف" بوضع خَارطَةَ طَرِيق لإِعَادَةِ المَجْلِسِ العَرَبِيّ للاخْتِصَاصَاتِ الصحيةِ إِلَى مَسَارِه الصَّحِيحِ، وتكونت هَذِهِ الخَارطَةِ مِنْ عِدَّةِ خُطُوَاتٍ؛ كانت الخُطْوَةُ الأُولَى فِي الأُردن الشَّقِيقِ مطلعَ شَهرِ يُونيو الْمَاضِي، وفيها تمَّ نقلُ مهامِّ الأمينِ العامِ إِلَى السَّيِّدِ الدُّكْتُور عمر عوض الرواس، الذي نُرَاهِنُ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فِي المرحلة القَادِمة، ونَدْعُوكُم إِلَى التَّعَاونِ مَعَهُ ودَعْمِهِ فِي مَهَامِّهِ الجَسِيمَة.