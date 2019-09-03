أخبار مصر | تصريحات قوية من المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلال لقائها "مدبولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات قوية من المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلال لقائها "مدبولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جورجيفا: مصر أصبحت نموذجًا يشير إليه خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال مفاوضاتهما مع الدول الراغبة في تبني برنامج إصلاح اقتصادي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولى. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير بلغاريا لدى مصر.

وخلال الاجتماع أكدت جورجيفا تطلعها لمساندة مصر لترشيحها في منصب مدير عام صندوق النقد الدولي، لا سيما فى ضوء علاقات الصداقة المتميزة التى تربط مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن دعم مصر لها يكتسب أهمية كبيرة، في ظل ما تتمتع به مصر من دور ريادي في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المرشحة البلغارية قدمت التهنئة لرئيس الوزراء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاح لافت، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجًا يشير إليه خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة في تبني برنامج إصلاح اقتصادي.

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وأضافت "جورجيفا" أنها سوف تسعى، فى حال فوزها بالمنصب، إلى تعزيز تعاون صندوق النقد الدولى مع أفريقيا، من أجل مساعدة دول القارة على تحقيق مستهدفات التنمية وتقديم كل أشكال الدعم الفنى الممكن.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بما تمتلكه المرشحة البلغارية من خبرات اكتسبتها خلال فترة عملها الطويلة فى البنك الدولى والمفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذى تنظر إليه مصر بإيجابية.

وأضاف أن الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولى يكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة القادمة، لا سيما فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة، ومن ثم فإن مصر تعول على القيادة المقبلة للصندوق في صياغة استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه التحديات.

واختتم "مدبولي" حديثه، بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للمرشحة البلغارية، في مسعاها للحصول على منصب مدير عام صندوق النقد الدولي.