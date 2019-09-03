مصر | تنفيذ ٦٥١ قرار إزالة وضبط ٦٠١٢ مخالفة مرورية خلال يوم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ ٦٥١ قرار إزالة وضبط ٦٠١٢ مخالفة مرورية خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية:

تأمين تنفيذ (651) قرار إزالة وغلق إدارى، ضبط ("114" حالة إشغال طريق –"34" إدارة بدون ترخيص – "21" تلوث بيئة– "30" بائع متجول – "5" عدم شهادة صحية).. وضبط ("6012" مخالفة مرورية متنوعة). بنطاق مديرية أمن القاهرة. ضبط ( 5 قطع سلاح نارى، 6 قضايا إتجار بالمخدرات، 11 قطعة سلاح أبيض، 86 مخالفة مرافق، 24 قضية تموينية، 613 مخالفة مرورية، تنفيذ 937 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان. ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية إتجار بالمخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 25 قضية تموينية، 914 مخالفة مرورية، 946 مخالفة مرافق، تنفيذ 5312 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية. ضبط (6 قطع سلاح نارى، 10 قضايا إتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 87 قضية تموينية، 1105 مخالفة مرورية، تنفيذ 3715 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية. ضبط (33 قطعة سلاح نارى، 8 قضايا إتجار بالمخدرات، 6 قطع سلاح أبيض،52 قضية تموينية، 554 مخالفة مرورية، تنفيذ 2110 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن سوهاج. ضبط (2 قطعة سلاح نارى، 2 قضايا إتجار بالمخدرات، 20 قضية تموينية، 149 مخالفة مرافق، 596 مخالفة مرورية، تنفيذ 1843 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة.

مناظرة النيابة بـ"مذبحة 15 مايو": الأم مصابة بنزيف دموي.. والطفل تهشم في الجمجمة





شفت مناظرة النيابة العامة، في واقعة قيام سائق بقتل زوجته وابنه، أن الجثة لربة منزل في العقد الرابع من العمر، مصابة بعدة طعنات متفرقة في الرقبة والبطن والصدر، أسفرت عن وجود نزيف دموي غزير أسفر عن توقف وظائف الجسم عن العمل. كما كشفت مناظرة جثة الطفل أن عمره لا يتجاوز الثلاثة أعوام، وأنه أصيب بكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتهشم في الجمجمة. واستمعت النيابة إلى أقوال جيران المجني عليهم الذين أكدوا أنهم في الثالثة فجرًا سمعوا صوت صراخ واستغاثات من شقة المتهم في الطابق الثالث بمجاورة 14 بمنطقة 15 مايو، واستمر الصراخ لمدة ساعة تقريبًا حتى أذان الخليج 365 ثم هدأ الصوت، فاعتقد جميع الأهالي أنهما تصالحا وانتهت المشاجرة لكنهم عقب ذلك تفاجئوا بالمجني عليه أعلى العقار ويلقي بطفله الصغير. Advertisements وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة ١٥ مايو، مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته، والقاء نجلهما "٤ سنوات"، من الطابق الخامس، نظرًا لخلافات زوجية ومرور المتهم بحالة نفسية سيئة، واعتقاده بوجود "جن" معهم داخل الشقة. وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة. رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل الإعلامي "مدحت عيسى"





قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بقضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن النظام المصري، على إثر تغريدات ساخرة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتأييد قرار إخلاء السبيل. وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، قرر أول أمس السبت، إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، فاستئنافت النيابة على قرار إخلاء السبيل. وكانت قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على "عيسى" من منزله بمدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية. ويبلغ مدحت عيسي 42 سنة، وهو من مواليد مدينة السويس، ويعمل مذيع في القناة الرابعة المحلية بالتليفزيون المصري، والتي كان يقدم فيها أحد البرامج الثقافية، كما أنه عمل مذيع سابق بقناتي "الغد العربي" و"إم بي سي مصر".





ضبط مهندس تعدى بالضرب على ممرضة في الشرقية



