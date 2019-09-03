مصر | تستخدم أطفالا في عملها.. تجديد حبس متسولة الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تستخدم أطفالا في عملها.. تجديد حبس متسولة الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس سيدة متسولة في واقعة اتهامها لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر سنة ونصف، 15 يوم آخرين،بعد استخدام الأطفال في جرائم التسول

واستعجلت نيابة الدقي، في وقت سابق، تقرير ال DNA لطفلة سيدة تقوم بأعمال تسول بمنطقة الدقي، وكانت اتهمت جارتها بخطفها، وذلك طلبت النيابة اجراء الDNA لاثبات نسب الطفلة للسيدة

وأمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة في وقت سابق، بحبس متسولة بعد اتهامها لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر سنة ونصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بإجراء ال D.N.A، لإثبات الطفلة نجلتها أم قامت بخطفها، لاستخدامها في أعمال التسول بمنطقة الدقي.

بداية الواقعة، قامت إحدى السيدات بترك نجلتها الصغيرة عند جارتها لظروف السفر، وعندما جاءت السيدة "المتسولة" لمطالبة الطفلة، رفضت الجارة لأنها في حالة سكر، فقامت والدة الطفلة بالإبلاغ لخطفها.

وبالفحص والتحري، وجد أن السيدة متسولة وظهرت منذ 3 أعوام بطفلة صغيرة آخرى واختفت، وبعمل التحريات وجد أن السيدة تخطف أطفال وتعطيهم لمتسولين لإستخدامها في جريمة التسول.

وباعترافها أمام النيابة، قالت السيدة أنها تركت الطفلة منذ فترة لظروف سفر عند إحدى جارتها، وعند عودتها لمطالبة الطفلة رفضت، فتوجه رجال المباحث لمنزل الجارة لأخذ الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

"الشومة".. عامل يحطم جسد زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع شابين بالسيدة زينب



صرحت النيابة العامة، بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل بأحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فاطمة، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

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وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي أحمد، ٢٨ سنة، عامل رخام.

وبمواجهته بالواقعة أقروا بها وقال إنه ليلة أمس فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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