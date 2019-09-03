مصر | تستخدم أطفالا في عملها.. تجديد حبس متسولة الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تستخدم أطفالا في عملها.. تجديد حبس متسولة الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعجلت نيابة الدقي، في وقت سابق، تقرير ال DNA لطفلة سيدة تقوم بأعمال تسول بمنطقة الدقي، وكانت اتهمت جارتها بخطفها، وذلك طلبت النيابة اجراء الDNA لاثبات نسب الطفلة للسيدة
وأمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة في وقت سابق، بحبس متسولة بعد اتهامها لجارتها بخطف نجلتها البالغة من العمر سنة ونصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بإجراء ال D.N.A، لإثبات الطفلة نجلتها أم قامت بخطفها، لاستخدامها في أعمال التسول بمنطقة الدقي.
بداية الواقعة، قامت إحدى السيدات بترك نجلتها الصغيرة عند جارتها لظروف السفر، وعندما جاءت السيدة "المتسولة" لمطالبة الطفلة، رفضت الجارة لأنها في حالة سكر، فقامت والدة الطفلة بالإبلاغ لخطفها.
وبالفحص والتحري، وجد أن السيدة متسولة وظهرت منذ 3 أعوام بطفلة صغيرة آخرى واختفت، وبعمل التحريات وجد أن السيدة تخطف أطفال وتعطيهم لمتسولين لإستخدامها في جريمة التسول.
وباعترافها أمام النيابة، قالت السيدة أنها تركت الطفلة منذ فترة لظروف سفر عند إحدى جارتها، وعند عودتها لمطالبة الطفلة رفضت، فتوجه رجال المباحث لمنزل الجارة لأخذ الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
"الشومة".. عامل يحطم جسد زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع شابين بالسيدة زينب
صرحت النيابة العامة، بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث.
وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل بأحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فاطمة، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي أحمد، ٢٨ سنة، عامل رخام.
وبمواجهته بالواقعة أقروا بها وقال إنه ليلة أمس فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": أقوال المتهمين في التحقيقات وليدة الإكراه و"باطلة"
واستكمل علاء علم الدين المحامي، مرافعته عن المتهم رضا السيد فتوح، المسندة إليه تهمتي الانضمام لجماعة مؤسسة على خلافة أحكام القانون وإمدادها بالمعونات.
وشدد الدفاع، بـأن المتهم أنكر صلته بأي جماعات، وشدد الدفاع بأن المُتهم عُثر معه على جهاز حاسب آلي لم يُعثر فيه على شئ يدل على صحة إسناد الاتهام المسند اليه، وعن المتهم السيد عابدين، أكد الدفاع على عدم صلته بأي جماعة، ولم ينتم يومًا لأيًا من تلك الجماعات.
وعن المُتهم أحمد محمود، فقد دفعت المرافعة ببطلان أقوال المتهمين المنسوبة لهم في حق المتهم، وعدم مشروعيتها لأنها جاءت وليدة الإكراه- على حد قوله، وانتفاء أركان سائر الجرائم المستدة للمتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وجود أحراز، وفي هذا السياق قال الدفاع إن موكله إسلام محمد هو طالب فلسطيني كان يدرس في مصر ولا يحمل أي أفكار ضد مصر، وأنه يرى الجهاد يجب أن يكون ضد من احتلوا الأرض وليس المصريين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين.