مصر | سقوط "نصاب قنا".. استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم في الوظائف الحكومية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل في الجهات الحكومية، واصطناع محررات رسمية وكارنيهات منسوبة لتلك الجهات الحكومية والتي تفيد تعيينهم بتلك الوظائف على خلاف الحقيقة ويتخذ من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم استهداف المتهم وبتفتيش بمسكنه تم العثور على الآتي:



- عدد (3) ملفات من مصوغات التعيين لبعض الأشخاص راغبي العمل بالجهات الحكومية.

- عدد (10) كارنيهات خاصة بضحاياه والتي تفيد إلحاقهم بالعمل.

- عدد (1) طلب عمل خال، منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

- عدد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي الخاصة بضحاياه.

- مبلغ مالى قدره (10،000 جنيه) من حصيلة نشاطه الإجرامي.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وتدعى "ر.م" تبلغ من العمر 27 عامًا وتعمل كوافيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "ر.م"، تبلغ من العمر27 عامًا، وتعمل كوافيرة، لإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الرجال لممارسة أعمال الدعارة، مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطها في أحد الكافيات الشهيرة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، واتفقت معه على ممارسة الجنس مقابل 1500 جنيه للساعة، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

بـ"سنجة و3 لفافات بانجو".. سقوط سويلم "ديلر العياط"

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على "ديلر العياط"، وبحوزته كمية من البانجو المخدر، سلاح أبيض، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات للنقيب باسم هنداوي معاون مباحث مركز شرطة العياط، مفادها اتجار "سويلم.س"، 25 سنة، في المواد المخدرة خاصة نبات البانجو، ويتخذ دائرة المركز مسرحا لنشاطه الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتمكنت القوات من ضبطه وعثر بحوزته على 3 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر، هاتفين محمول وسلاح أبيض "سنجه".

وأقر المتهم بحيازة البانجو المخدر للاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بـ أسلحة نارية وذخائر".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر

نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات سلاح"، عاطل مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار، بندقية آلية، و4 خزائن، 50 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

