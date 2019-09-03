مصر | رفع 86 طن قمامة في حملات أمنية بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 86 طن قمامة في حملات أمنية بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 118 كرسي- تروسيكل – 5 ماكينة شفط زيت - 8 ميزان-9 ترابيزة -عربة فول - 5اسطوانة – 3 كوريك – 3 غرزة شاى - 6 استاند- 22 طقطوقة-فاترينة – 4 توك توك- 2ثلاجة -7شمسية-5إعلان بدون ترخيص- 7 عشة عشوائية – 13 يافطة إعلانية – ماكينة تشحيم سيارات – 86 طن قمامة، وبلغ الإجمالي 228 مخالفة، وفي مجال المرور

تم ضبط 90 سحب متنوع – 75 كلبش – 125 نموذج– 20 سرفيس – تروسيكل – 15 تصالح فورى - 9 توك توك، وبلغ الإجمالي 230 مخالفة مرورية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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"كلنا واحد".. مدير أمن القاهرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة



شهد معرض "كلنا واحد "بنادي الشرطة بعابدين إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

