مصر | قطاع الخدمات الطبية ينسق حملة للكشف على المواطنين بالمجان بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع الخدمات الطبية ينسق حملة للكشف على المواطنين بالمجان بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقد تم إستقبال الحالات التى بلغت (124) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة "بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

بـ"الشومة".. عامل يحطم جسد زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع شابين بالسيدة زينب





صرحت النيابة العامة، بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث. وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل بأحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فاطمة، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم. وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي أحمد، ٢٨ سنة، عامل رخام. وبمواجهته بالواقعة أقروا بها وقال إنه ليلة أمس فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اليوم.. ثالث جلسات محاكمة 12 متهما بـ"دواعش سيناء"





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