مصر | "الساعة بـ2000 جنيه".. سقوط موظفة بأحد الفنادق لممارستها الدعارة بالعجوزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر 22 عامًا وتعمل موظفة بأحد الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

"الشومة".. عامل يحطم جسد زوجته لإقامتها علاقة جنسية مع شابين بالسيدة زينب

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بوجود قتيلة داخل بأحد للمنازل بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فاطمة، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي أحمد، ٢٨ سنة، عامل رخام.

وبمواجهته بالواقعة أقروا بها وقال إنه ليلة أمس فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": أقوال المتهمين في التحقيقات وليدة الإكراه و"باطلة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".

واستكمل علاء علم الدين المحامي، مرافعته عن المتهم رضا السيد فتوح، المسندة إليه تهمتي الانضمام لجماعة مؤسسة على خلافة أحكام القانون وإمدادها بالمعونات.

وشدد الدفاع، بـأن المتهم أنكر صلته بأي جماعات، وشدد الدفاع بأن المُتهم عُثر معه على جهاز حاسب آلي لم يُعثر فيه على شئ يدل على صحة إسناد الاتهام المسند اليه، وعن المتهم السيد عابدين، أكد الدفاع على عدم صلته بأي جماعة، ولم ينتم يومًا لأيًا من تلك الجماعات.

وعن المُتهم أحمد محمود، فقد دفعت المرافعة ببطلان أقوال المتهمين المنسوبة لهم في حق المتهم، وعدم مشروعيتها لأنها جاءت وليدة الإكراه- على حد قوله، وانتفاء أركان سائر الجرائم المستدة للمتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وجود أحراز، وفي هذا السياق قال الدفاع إن موكله إسلام محمد هو طالب فلسطيني كان يدرس في مصر ولا يحمل أي أفكار ضد مصر، وأنه يرى الجهاد يجب أن يكون ضد من احتلوا الأرض وليس المصريين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين.