مصر | الفرصة الأخيرة.. تعرف على آخر موعد لتنسيق التعليم الفني 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة.. تعرف على آخر موعد لتنسيق التعليم الفني 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 179 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطا، أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار، إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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ومن الجدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق ١٧ أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

نرشح لك.. التعليم: سحب الاعتماد فورا من المدارس التي لا تلتزم بمعايير الجودة

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020 من خلال تحديث منظومة الاعتماد واجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة.

حيث من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المدريات التعليمية علي مستوي الجمهورية لحثهم علي زيادة اعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول الي المستهدف في خطة مصر 2030 هو اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي وهو ما يتطلب تقدم 3000 مدرسة سنويا في حين أنه لا يتقدم سوى 1000 مؤسسة تعليم قبل جامعي بحد اقصى سنويا ويتم مخاطبة جميع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الى المستهدف في خطة مصرحيث ان نسبة مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ نشائتها لا تتعدى 10% سواء علي مستوى التعليم العام او التعليم الخاص رغم جاهزيته للتقدم للاعتماد من الهيئة.

وأضافت يوهانسن عيد بأن الهيئة تستعد للقيام بأكبر حركة زيارات متابعة للمؤسسات التي حصلت علي الاعتماد للتاكد من استمرارها في اتباع معايير الجودة وتنفيذها لخطط التطوير والتحسين المستمر وفي حالة اخلال اي مؤسسة معتمدة بمعايير الجودة سوف يتم سحب الاعتمد منها فورا طبقا لقانون الهيئة وهو ما شدد عليه معالي رئيس الوزراء علي المتابعة المستمرة للمؤسسات التعليمية المعتمدة ولا تهاون مع المقصر وضرورة الوصول الي المستهدف في خطة مصر 2030.

وأكدت يوهانسن عيد بأن تقدم المدارس للاعتماد من الهيئة ليس خيارا وانما الزاما بحكم قانون الهيئة وان الهيئة تقوم ارسال تقارير سنوية باعداد المؤسسات التي تقدمت للاعتماد من الهيئة حتي تاريخه الي رئيس الجهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب كما جاء بقانون انشاء الهيئة ويتضمن التقرير نقاط القوة والضعف بمنظومة التعليم المصري بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم الأزهري.

جاء ذلك خلال التدريب الذي تعقده الهيئة لجميع الفروع على مدار 3 أيام لتدريب العاملين علي منظومة الاعتماد الجديدة التي وضعتها الهيئة ونظام الاعتماد الاكتروني الجديد الذي يقلل من الاجراءات الورقية ويزيد من فاعلية زيارة الاعتماد وكتابة التقارير.