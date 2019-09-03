مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 4689 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4689) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(2104) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(189) مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة تسيير وقيادة.

(29) مخالفة دراجات نارية مخالفة.

(11) مخالفة "موقف عشوائي".

(27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

(39) مخالفة شروط الترخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات خطف واحتجاز عربي الجنسية، وطلب فدية ما يقرب من مليوني جنيه مصري، والقبض على المتهمين في ارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، مفاده قيام مجهولين باحتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، شقيقه، 46 سنة، تاجر، بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة، لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجني عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.

Advertisements

وفي وقت لاحق ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصال هاتفي من المجني عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله باحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، تاجر، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة"، وعاملان مُقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وتمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت)، وتبين تواجد المجني عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، فقام باستدراجه للمزرعة واحتجازه بمعرفة المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهة المتهمين الثاني والثالث أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول واشتراكهما في ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

