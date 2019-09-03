شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع سفير بلجيكا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير، الثلاثاء، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، سيبيل دو كارتييه ديف، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء أعربت سفيرة بلجيكا بالقاهرة على الاهتمام الكبير بالتعاون المشترك في مجال النقل في مصر خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع وفي ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تشهده مصر في كافة قطاعاتها.

Advertisements

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو حيث أكد وزير النقل على أن هناك فرصا عديدة يمكن ان تكون مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين مثل ( توريد معدات للسكك الحديدية والمترو – رفع كفاءة البنية التحتية للسكك الحديدية – صيانة الوحدات المتحركة في السكك الحديدية والمترو )، كما أبدى الجانب البلجيكي اهتمامه بالتعاون في مجال الطرق الذكية من خلال ايفاد الخبراء وتوريد المعدات وكذلك التعاون في مجال النقل البحري والموانئ البرية والجافة والنقل النهري خاصة وان بلجيكا من الدولة المتقدة في مجال الموانئ النهرية.

أكد الوزير أنه فيما يخص النقل البحري فهناك خطة تنفذها الوزارة لتطويره مشيرا إلى الفرص الاستثمارية العديدة في هذا القطاع مثل المحطات متعددة الاغراض في الموانئ المصرية، مؤكدًا على تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تشكل فرصا استثمارية واعدة الهدف منها هو خدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

وفيما يتعلق بالنقل النهري أشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بهذا القطاع الهام لافتا إلى الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية للاستثمار، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

واتفق الجانبان على دعوة الشركات البلجيكية لعقد ورش عمل ولقاءات مكثفة مع المسئولين بقطاع النقل بمصر لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون الاستثماري المشترك بها حسب اولويات وزارة النقل ووفقا لما ستطرحه الشركات البلجيكية من امكانات فنية واستثمارية.