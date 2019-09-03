شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـ6 للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بالعاصمة منسك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى، الثلاثاء، والتي تستمر لمدة يومين.

يترأس الجانب المصرى في اللجنة أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب البيلاروسي، فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي.

وقال «عنتر» إن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين وبلورة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات ملموسة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء، مشيراً إلى ان أعمال الدورة الحالية ستناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي والتعليم والثقافة.

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وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورات ايجابية خلال العامين الحالي والماضي تمثلت في الزيارات المتبادلة المكثفة على المستوي الرسمي وعلى مستوى رجال الاعمال بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات المشتركة فضلاً عن زيادة عدد السائحين من بيلاروسيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أهمية دعم وتعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات السياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتعاون العلمى والفنى بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين للدخول إلى الأسواق الافريقية من خلال التصنيع المشترك في مصر والتصدير إلى الدول الافريقية والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية مع الدول الافريقية وكذا اتفاقيه الكوميسا.

ومن جانبه، أشاد فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منسك في يونيو الماضي والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى جمهورية بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد حالياً زخماً كبيراً حيث زار ٢١٢ ألف سائح بيلاروسي مصر خلال هذا العام يمثلون ٣٠% من اجمالي السياحة البيلاروسية الخارجية، كما حقق التبادل التجاري بين البلدين نسبة زيادة بلغت ٣٦% خلال النصف الاول من عام ٢٠١٩ ليصل إلى ٧٤ مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك ١٢ مشروعاً استثمارياً مشتركاً يجري دراستها في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي وانه يتوقع الدخول إلى الأسواق الأفريقية والكوميسا خلال عام ٢٠٢١ بمنتجات بيلاروسية سيتم انتاجها في مصر.

وشارك في فعاليات اللجنة السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا والوزير مفوض تجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والزراعة.