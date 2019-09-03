شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء مع سفير العراق بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له.

وأكد «شاكر» في تصريحات صحفية، على دعم الحكومة المصرية لدولة العراق في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصري لفتح اسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.

Advertisements

وأوضح الوزير أن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أن «استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية»، معربًا عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية»، مؤكدًا أن «القطاع يمتلك خبرات وقدرات تدريبية للكوادر البشرية بمستويات عالية».

وأشاد السفير أحمد نايف بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات معرباً عن رغبته في الاستفادة منها في إعمار العراق الشقيق، مؤكداً على اهتمامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائي، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات البشرية والتدريب للاستفادة من الخبرات المصرية.

وفى نهاية اللقاء، أكد الجانبين على أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والعراق والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض العراق والنهوض بقطاع الكهرباء العراقي وصيانة محطات الكهرباء والمساهمة في دراسة وضع المنظومة الكهربائية العراقية واستقرارها.