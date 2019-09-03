شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: بدء تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة «الدفعة 93» أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، بدء تسجيل البيانات لمكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام وذلك اعتباراً من 1/10/2019 ويتم التسجيل الإلكتروني اولا ثم التقدم إلى أقرب أدارة أو مديرية لتقديم الأوراق ويتم التسجيل عبر موقع الوزارة.

ويتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعي والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التي تستلزمها عملية التسجيل الإلكتروني لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول على الخطاب الرسمي بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

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ويستمر التسجيل لمدة شهر حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في عدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك من خلال عدداً من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الايتام والاسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالإضافة إلى خدمات الطفولة

وأوضحت «والي» في تصريحات صحفية، أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأضافت أنه «يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم السابقة عن 2019 إلا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتباراً من 1/9/2019».