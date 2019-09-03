شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تفتتح معرض «العودة للمدارس» تحت شعار «المواطن فوق الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض «العودة للمدارس»، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية لمدة أسبوعين اقبالا كثيفا في اليوم الثاني من افتتاحه، في ضوء الاستعدادات لبدء العام الدراسي، حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية تقل عن مثيلاتها بالأسواق 35% لتوفير احتياجات المواطن، بمشاركة 5 شركات مهتمة بالأدوات المكتبية والزي المدرسي، ويقسم المعرض إلى عدة اقسام تشمل الزى المدرسى، والادوات المدرسية، مع تزايد في الشراء ويضم المعرض العديد من الباعة .

وقال المهندس وليد سليمان، رئيس مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بمحافظة كفر الشيخ، إن الهدف من المعرض تخفيف العبء عن المواطن المصري رافعين شعار «المواطن فوق الجميع»، مضيفا أنه تلقى دعوة للمشاركة من محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موضحا أن المعرض يتضمن جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، نافيًا وجود ملابس شعبية بالمعرض.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المستلزمات اللي أسعارها في الطبيعي 25 جنيها، بتصل إلى 10 جنيهات في المعرض، وتصل الخصومات إلى 50% في المعرض».

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من جهته، قال أيمن سميح، المستشار الإعلامي للمبادرة، إن هدف المبادرة الأول والأخير هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار رمزية، متوقعا انتشار المعرض في جميع المحافظات العام المقبل.

وأوضح محمود أنيس، صاحب إحدى الشركات المشاركة بالمعرض، أنه يتم بيع النتجات داخل المعرض بسعر الجملة وهناك جودة عالية في المنتجات .

ولقى المعرض اشادة من المواطنين الذين أكدوا ان الاسعار في متناول الجميع وان الخامات لا تقل عن الخامات الموجودة بالاسواق الخارجية موجهين الشكر وزارة التنمية المحلية.

وقال أحد أولياء الأمور «إن زيارته للمعرض بسبب جودة الخامات وانخفاض الاسعار مقارنة بالاسواق الخارجية»، وأوضح آخر: «سعر القلم داخل المعرض يصل إلى نصف جنيه».

وأشارت أخرى إلى أنها سمعت عن جاذبية العروض المقدمة موضحة ان الاسعار والخامات مناسبة إلى حد كبير، وأكدت أن «دستة الكشاكيل في المكتبات المجاورة لمنزله سعرها يصل إلى 50 جنيها بينما حصل عليها من المعرض بـ25 جنيها».