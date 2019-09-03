شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الكنيسة القبطية في المهجر يزورون كاتدرائية العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار شباب الكنائس القبطية في الخارج وبمصر، اليوم، الثلاثاء، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجول الوفد الشبابي داخل أروقة الكاتدرائية وأبدوا إعجابهم بمبناها وبالرؤية المستقبلية لها.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد اختتم، أول أمس، أسبوع الخدمة «اخدم وافرح» الذي أقامه هؤلاء الشباب الذين أتوا من عدد من كنائسنا بالخارج إلى جانب بعض الشباب من الكنائس داخل مصر، حيث خدموا على مدى سبعة أيام عدد من القرى وبيوت المسنين والأيتام وكذلك خدمة أطفال الشوارع واللاجئين السودانيين، وأقاموا كرنفالات وأيام روحية للأطفال واشتركوا في اجتماع قداسة البابا الأربعاء الماضي.

شارك في فعاليات «اخدم وافرح» ١٥٠ شاب وشابة معظمهم ممن اشتركوا العام الماضي في الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذين أتوا من جميع أنحاء العالم.