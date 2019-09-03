شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث محاربة فوضى الإعلانات المغلوطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم إجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة جدول الأعمال، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء والمستشار القانوني ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والتفتيش المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والهندسية والمتابعة ومركز المعلومات والمكتب الفني والعشوائيات والتفتيش المالي والكهرباء والإعلانات.

Advertisements

ومن جانبه أكد المحافظ، أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.

حيث تم عرض إجمالي المبالغ المحصلة بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من الوكلاء وأصحاب الشركات والتي تتضمن الرسالة الإعلامية وإرشادات قومية خاصة بالصحة العامة ووجه المحافظ بالطرح عن طريق المزاد العلني إعمالا لمبدأ الشفافية وتطبيق القانون.

وفي سياق متصل وجه محافظ القليوبية بضرورة مشاركة مراكز معلومات التنمية المحلية بنطاق المحافظة للعمل على حصر الإعلانات بنطاق المراكز والمدن والقرى بالتنسيق الكامل مع مسئولي إعلانات الوحدات المحلية.