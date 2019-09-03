شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن بدء موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بدء أعمال موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء، الذي يتزامن مع قيام المزارعين بحصاد الأرز الذي يتولد عنه كمية كبيرة من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، التي تتطلب توفير المعدات اللازمة من أجل تدويرها والاستفادة منها والتشديد على عدم حرقها حفاظا على البيئة.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها للإدارات المعنية بوزارة البيئة وأفرعها الإقليمية بمحافظات المنظومة (الشرقية – الغربية – الدقهلية – القليوبية – البحيرة – كفر الشيخ) ببدء الموسم وقامت المحاور المنتشرة في كافة المحافظات المعنية بمتابعة عمليات تجميع قش الأرز للسيطرة على أي حرائق قد تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية وحملات فحص عوادم السيارات.

عقدت «فؤاد»، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الاجتماعات التنسيقية مع الوزرات والجهات المعنية استعدادا لهذا الموسم وسيتم العمل بالمنظومة وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل غرفة عمليات لوزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ويجري أيضا توفير المعدات والدعم المادي للفلاحين من أجل تحقيق نتائج أفضل عن الأعوام الماضية.

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وتمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة، الاثنين، من تجميع ما يقرب من 679 طن قش أرز، وتم تحرير محضرين لعدد من المزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات.

ونفذت الوزارة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عدد 804 سيارات تبين مطابقة 587 ومخالفة 217 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت الصناعية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 95 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 25 منشأة وتوقف 61 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 9 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة إلى 3 بلاغات تم التعامل معها.

ونظمت الوزارة استعدادا للموسم عددا من الأنشطة التوعوية للمزارعين بكافة محافظات المنظومة قبل بداية الموسم من أجل توعيتهم بأضرار حرق قش الأرز على البيئة وصحة المواطنين ومن أجل إعلامهم بما تقدمه وزارة البيئة من إجراءات وتسهيلات للمزارعين لاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه كما قامت الوزارة بتنظيم 36 ندوة لتوعية المزارعين وتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه قش الأرز.