شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: جار تنفيذ 1584 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» و1440 بـ«سكن مصر» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى»، كما يجرى أيضا تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع «سكن مصر»، بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الجزار إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف – مياه – رى – طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.