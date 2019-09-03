شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية مخبأة داخل «مياه زمزم» بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم ٣٠٣ القادمة من جده اشتبه مأمور اللجنة في راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عدد من عبوات «مياه زمزم» الورقية. Advertisements وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة «الإكس راي» بمعرفة مأمور الفحص. وبالعرض على حسن خلف مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من «مياه زمزم» الورقية. قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 53 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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