شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 17 هاتف محمول داخل «شاشة تليفزيون» بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الاتحاد القادمة من أبوظبي اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصري بدا عليه علامات الارتباك، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة «الإكس راي»، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مصطفى السيد، مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، حيث تبين وجود 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة «تليفزيون LCD»، قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 52 لسنة 2019.