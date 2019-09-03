شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية مهمة في محاربة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلى التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

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وأشار «شعراوي» في كلمته خلال حفل تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين في 15 حي بمحافظة القاهرة بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة وقيادات الوزارتين والمحافظة، الثلاثاء، إلى أهمية المراكز التكنولوجية في محاربه الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، لافتًا إلى أن للوزارة دور فعال في تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية يتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة منها، حيث تم تشكيل فريق متابعه الأداء مركزيا بالوزارة، وتوجيه ومتابعه المحافظات في تشكيل لجان متابعه ودعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة وتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء.

وأشاد «شعراوي» بالتعاون البناء بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمحافظات في إنشاء وتجهيز وتشغيل المراكز التكنولوجية بالمدن والإحياء والمفترض تغطيتها بالكامل وتطويرها في نهاية 30/6/2020 وفق الخطة الموضوعة.

وقال إنه سيتم إقرار وإصدار وتنفيذ أول هيكله تنظيميه للمراكز التكنولوجية ودمجها في الهيكل التنظيمي للمحافظات من خلال التعاون المثمر والمستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية عام 2019 الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي أيضاً إلى تحقيق الشراكة مع المنظمات الدولية في مجال تحسين خدمات المحليات (الوكالة الألمانية GIZ – الاتحاد الأوروبي – البنك الدولي – منظمات الأمم المتحدة وغيرها) من خلال مشروعات التعاون الدولي وإنشاء مراكز تكنولوجيه جديدة خارج إطار موازنة الدولة. وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة فقط للعاملين بالمراكز التكنولوجية من خلال خطة تدريب مركز سقارة، حيث سيتم تنظيم 4 دورات في خطه هذا العام بإجمالي 220 متدرب وباستخدام احدث الوسائل التدريبية التفاعلية بين المحاضرين والمتدربين وذلك في مجالات خدمه المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.