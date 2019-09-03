شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يفتتح معرض Big 5 Construct Egypt 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عاصم عبدالحميد الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة الثانية لمعرض Big 5 Construct Egypt، في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

يعد معرض Big 5 Construct Egyptمن أكبر المعارض في قطاع البناء والتشييد في مصر، ويقام تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء والممتد خلال الفترة من 2 – 4 سبتمبر (من الاثنين للأربعاء) من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساء، والذي يعتبر بمثابة ملتقى دولي يسعى إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال إدارة الأعمال والاستثمار في قطاع البناء في مصر.

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، كلمته الافتتاحية بالإشادة بالتنظيم، حيث صرح أن مثل هذه المعارض مرتبطة بما تقوم به الدولة والوزارة من جهود في الفترة الحالية، حيث أكد أن الدولة تقوم بعملية تنمية كبيرة جد على المستوى القومي في إطار المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، الذي تم إعداده بالاتساق مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وذكر أن الهدف من هذا المخطط زيادة المناطق المعمورة في مصر من 7% إلى 14%.

واختتم معالي الوزير تصريحاته مؤكدًا استمرار دعم مثل هذه المعارض في السنوات المقبلة، حيث إن قطاع التشييد والبناء يشهد حاليا حركة تنمية سريعة، فضلا عن مساهمته في رفع مؤشر التنمية بالقطاعات الصناعية القائمة خلف هذا القطاع والذى يمثل قاطرة التنمية للعديد من الصناعات المتشابكة معه.

تستضيف النسخة الثالثة عددًا من الشخصيات الهامة، على رأسها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والسيد جيوف ديكينسن الرئيس التنفيذ لشركة dmg events العالمية.

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كما تضم نحو240 عارضا مصريا وعالميا في القاهرة، و300 علامة تجارية، لاستعراض منتجاتهم البنائية المبتكرة ومواد البناء والحلول المتطورة؛ ومن المتوقع استقبال أكثر من 13000 عارض من المتخصصين في صناعة البناء.

وقال روني الحداد، مدير الفعاليات في شركة dmg events، إن المعرض يدعم تنمية قطاع البناء ومشروعات البنية التحتية، مما يتماشى مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية مصر لعام 2030. ولذلك، يطلق العرض هذا العام «برنامج المشترين المستضافين» Hosted Buyers Program، للترويج للأعمال التجارية الدولية في مصر، والذي يستضيف كبار المسؤولين من الدول المختلفة لمقابلة العارضين المشاركين في المعرض.

وعلقت كاميل هاتفويل، مسؤولة التجارة والصناعة النظيفة في السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن وكالة «بيزنس فرانس» Business France، المكتب التجاري للسفارة الفرنسية بالقاهرة، ستشارك لأول مرة هذا العام في معرض Big 5 في مصر. وأضافت أنها تأمل أن تكون مشاركتهم في هذا الحدث ناجحة، لتنضم للمعرض في نسخه القادمة، لتقوم بزيادة حجم الجناح الفرنسي في السنوات المقبلة.

يتيح المعرض لزائريه أكثر من 55 جلسة تعليمية مجانية مدعومة بشهادات CPD، والتي يقدمها نخبة من كبريات الشركات في مجال البناء والتشييد، مثل المجلس المصري للمباني الخضراء، شركة أوراسكوم، بالم هيلز للتطوير العقاري، وشركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، ويقدم المعرض للمرة الأولى ندوات منBIM معتمدة من Autodesk، إلى جانب ندوات متخصصة حول HVACR وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية (MEP)، وأدوات ومواد البناء Concrete.

وصرح أحمد غزي، رئيس شركة ACG-ITF أن مشاركتهم في تنظيم معرض Big 5 هذا العام يأتي ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة مع كبريات الشركات المنظمة للمعارض الدولية مثل شركة dmg events.

وأضاف غزي قائلًا أن «كانت شراكتنا الأولى مع dmg events هي تنظيم النسخة الأولى من معرض EGYPS عام 2017، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليحقق المعرض نجاحًا كبيرًا عامًا بعد عام، مما حفزنا للعمل مع dmg events مرة أخرى في تنظيم Big 5، والذي نسعى سويًا لجعله من أكبر المعارض في أفريقيا بهددف خدمة قطاع البناء بحلول عام 2020.

تنظم شركة dmg events معرض Big 5 Construct Egypt في الفترة بين 2-4 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، برعاية كل من Sphinx Glass، والإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وجمعية كوالي الشرق الأوسط (QMEA)، وجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA)، World Architecture Community، «دبي للتصدير» Dubai Exports، وغرفة التجارة والصناعة الألمانية – العربية.

وزير الإسكان يفتتح معرض the big 5 construct egypt