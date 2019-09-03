محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة: قرر الدكتور أحمد القاصد مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات ندب الدكتور بيتر وجيه توفيق نائب مدير معهد ناصر، للعمل مديرا لمستشفى السلام ببورسعيد " بوسعيد العام سابقا". ونص قرار مساعد وزير الصحة الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه على أن تكون فترة ندب مدير مستشفى السلام ببورسعيد لمدة عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​بيتر توفيق مديرا لمستشفى السلام ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.