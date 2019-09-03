وزير الكهرباء يبحث مع السفير العراقي دعم وتعزيز التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين مصر والعراق والتعرف على احتياجات العراق الشقيق.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح وزير الكهرباء، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لسعي مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعي قطاع الكهرباء لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.

وشدد على دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في العراق، مشيرا إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.

وأكد أن نتيجة لذلك، نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز في الطاقة إلى فائض من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، ما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.

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ويعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أن استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية .

وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كل سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية.

وأشاد السفير العراقي، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في جميع المجالات، معرباً عن رغبته في الإستفادة منها في إعمار العراق الشقيق، وكذلك إهتمامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائى، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات البشرية والتدريب للإستفادة من الخبرات المصرية .

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والعراق والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر و التعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض العراق والنهوض بقطاع الكهرباء العراقى وصيانة محطات الكهرباء والمساهمة في دراسة وضع المنظومة الكهربائية العراقية واستقرارها.