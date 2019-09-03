ملابس وأحذية وأدوات.. الجيزة تعلن إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المعارض، تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم ( المنصورية ) وجنوب الجيزة ( المنيب ) والعجوزة ( أرض اللواء ) وكرداسة ( ش اللبينى ) والحوامدية ( طريق مصر أسيوط الزراعي )، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪.

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وأضاف "راشد"، أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن المعارض تبدأ في استقبال المواطنين بداية من الأسبوع الحالي ولمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين .

ووجه المحافظ، مديرية التموين والتجارة بالمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تمويني بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين، حال عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة .

وأشار المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن التكلفة الإجمالية لإقامة تلك المعارض تصل إلى 2,5 مليون جنيه، بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس وتضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق .