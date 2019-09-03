"في عبوات مياه زمزم".. إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخفاها راكب سعودي الجنسية داخل كراتين عبوات مياه "زمزم" لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها للصيداليات وتحقيق مكاسب مادية. وحسب بيان، الثلاثاء، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية رحلة رقم ٣٠٣ القادمة من جدة، اشتبه مأمور اللجنة فى راكب سعودي الجنسية؛ لكثرة تردده وارتباكه وحمله عددًا كبيرًا من عبوات مياه زمزم الورقية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوة من عبوات مياه زمزم الورقية. وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.

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