محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.. لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.. فقد قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة "بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وأضاف البيان؛ تم إستقبال الحالات التى بلغت (124) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتنسيق مع مسئولي المساجد والكنائس.. مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبي على 124 مواطنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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