بعد واقعة غرق الطفل "ياسين".. تجديد حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" داخل بالوعة صرف صحي في الطالبية.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من مسؤلى الصرف الصحي، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، واستدعت عدد من المسئولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

كان الطفل ياسين عماد قد توجه بصحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر، وعقب انتهاء المباراة خرج الطفل من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.

تم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة، وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيق حول الواقعة واستمعت لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان.