لعنة المال.. كواليس تحرير تاجر أردني اختطفه 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات اختطاف تاجر أردني على يد آخر استعان بعاملين اثنين، واحتجزوه داخل مزرعة دواجن بمركز البدرين جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب خلافات مالية.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقى بقيام مجهولين باحتجاز شقيقه "46 سنة" تاجر، بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة؛ لوجود خلافات مالية بينهما واتصال الأخير بشقيق المجنى عليه وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصالا هاتفيا من المجنى عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله باحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة العميد عمرو طلعت والمقدم محمد أبو زيد، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة"، وعاملين يقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وتمكن الرائدان حسام العباسي ومحمد مجدي معاونا مباحث الدقي من ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت)، وتبين تواجد المجنى عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة.

قرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه فاستدرجه للمزرعة واحتجزه بمعرفة المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما أيدا اعترافات المتهم الأول واشتراكهما فى ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كلٍ منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجنى عليه.