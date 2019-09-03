خلال يوم واحد فقط.. الداخلية: ضبط 57 سلاحا ناريا وتنفيذ 14 ألف حكما قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الإنضباط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ أسفرت (خلال 24 ساعة) عن تحقيق النتائج التالية: تأمين تنفيذ (651) قرار إزالة وغلق إدارى، ضبط ("114" حالة إشغال طريق –"34" إدارة بدون ترخيص – "21" تلوث بيئة– "30" بائع متجول – "5" عدم شهادة صحية).. وضبط ("6012" مخالفة مرورية متنوعة). بنطاق مديرية أمن القاهرة.

ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 6 قضايا إتجار بالمخدرات ، 11 قطعة سلاح أبيض ، 86 مخالفة مرافق، 24 قضية تموينية ، 613 مخالفة مرورية ، تنفيذ 937 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان .

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كما تمكنت الحملات من ضبط ( 11 قطعة سلاح نارى ، 11 قضية إتجار بالمخدرات ، 5 قطع سلاح أبيض ، 25 قضية تموينية ، 914 مخالفة مرورية ، 946 مخالفة مرافق ، تنفيذ 5312 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية .

ضبط ( 6 قطع سلاح نارى ، 10 قضايا إتجار بالمخدرات ، 7 قطع سلاح أبيض ، 87 قضية تموينية ، 1105 مخالفة مرورية ، تنفيذ 3715 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

ضبط ( 33 قطعة سلاح نارى ، 8 قضايا إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ،52 قضية تموينية ، 554 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2110 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن سوهاج .

ضبط ( 2 قطعة سلاح نارى ، 2 قضايا إتجار بالمخدرات ، 20 قضية تموينية ، 149 مخالفة مرافق ، 596 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1843 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الوقائع إلى النيابات المختصة.