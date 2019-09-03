"جثة في الملعب".. خلاف على لعب الكرة تسبب في سقوط قتيل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ديكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القبض على المتورطين في قتل زميلهم بطعنه نافذة بالصدر، خلال مشاجرة بسبب لعب كرة القدم.
تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للعقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس العام، بوصول شاب جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.
انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن القتيل يدعى إسلام كمال، 18 سنة، وأنه كان يلعب كرة القدم مع زملائه، عندما نشبت مشاجرة بينه وبين "أحمد. م"، ٢٣ سنة، صاحب محل بقالة ومقيم بميت مجاهد، و"إسلام. ع" ٢٢ سنة، عامل بمحل قطع غيار سيارات.
وخلال المشاجرة، استل أحدهما آلة حادة وطعنه بها، ما أودى بحياته، وباستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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