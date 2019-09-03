تجاوز السرعة في الصدارة.. المرور: ضبط 4689 مخالفة مرورية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4689 مخالفة مرورية متنوعة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ إنه تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4689) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :: (2104) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (189) مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة تسيير وقيادة. Advertisements (29) مخالفة دراجات نارية مخالفة. (11) مخالفة "موقف عشوائى". (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. (39) مخالفة شروط الترخيص. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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