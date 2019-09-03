الداخلية تكشف تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من كشف غموض واقعة نشوب حريق عمد بقطعة أرض بالإسكندرية؛ وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون .. وتكثيفاً لجهود البحث والتحرى لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بشأن نشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات وإخماده دون إصابات، وإحتراق ثلاث هياكل"كبائن سيارات نقل قديمة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع ؛ وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية؛ أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان - سبق إتهام أحدهما فى عدد 26 قضية "سلاح , ضرب , سرقة بلطجة , فرض إتاوة , إتاوة" ، وآخر سبق إتهامه فى قضية "سرقة") مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما , وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وإشعال النيران بهياكل كبائن السيارات المُشار إليها لإستخلاص الحديد منها وبيعها لتجار الخردة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.