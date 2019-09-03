الداخلية تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن الدقهلية ، بورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛نه فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام .. فقد واصلت مديريات أمن (الدقهلية، بورسعيد) تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة ، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة..

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وأضافت الداخلية في بيانها؛ أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. جاء أبرزها على النحو التالى :

نطاق مديرية أمن الدقهلية ضبط 3 قضايا لنش بمحرك خارجى "بدون ترخيص"، و قضية "غزل مخالف" بطول 150 متر .

ضبط عدد ( 20 ) قضية مزرعة سمكية "بدون ترخيص"؛ إزالة حوش وسدود وتحاويط على مساحة (5) فدان؛ تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 2500 متر ).

كما أسفرت الحملات بنطاق مديرية أمن بورسعيد عن ضبط قضية لنش بمحرك خارجى "بدون ترخيص"؛ وضبط قضية فلوكه صيد "بدون ترخيص"؛ وضبط 10 فرقة غزل بطول ( 50 ) متر؛ كما تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 68 ألف متر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات.