أخبار مصر | "النقل" تبحث التعاون مع الشركات البلجيكية في السكة الحديد والمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تبحث التعاون مع الشركات البلجيكية في السكة الحديد والمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، السيدة سيبيل دو كارتييه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

أعربت سفيرة بلجيكا بالقاهرة على الاهتمام الكبير بالتعاون المشترك في مجال النقل في مصر خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع وفي ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تشهده مصر في كافة قطاعاتها.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية والمترو حيث أكدت النقل على أن هناك فرصا عديدة يمكن ان تكون مجالا للتعاون المشترك بين الجانبين مثل ( توريد معدات للسكك الحديدية والمترو – رفع كفاءة البنية التحتية للسكك الحديدية – صيانة الوحدات المتحركة في السكك الحديدية والمترو ).

من جانبه أبدى الجانب البلجيكي اهتمامه بالتعاون في مجال الطرق الذكية من خلال ايفاد الخبراء وتوريد المعدات وكذلك التعاون في مجال النقل البحري والموانىء البرية والجافة والنقل النهري خاصة وان بلجيكا من الدولة المتقدة في مجال الموانىء النهرية.

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وأوضحت النقل أنه فيما يخص النقل البحري فهناك خطة تنفذها الوزراة لتطويره، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية العديدة في هذا القطاع مثل المحطات متعددة الأغراض في الموانىء المصرية.

وخطتها الشاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تشكل فرصا استثمارية واعدة الهدف منها هو خدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ولفتت إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.

وفيما يتعلق بالنقل النهري أشارت النقل إلى الاهتمام الكبير بهذا القطاع الهام حيث يجرى الان الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية للاستثمار، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

واتفق الجانبان على دعوة الشركات البلجيكية لعقد ورش عمل ولقاءات مكثفة مع المسئولين بقطاع النقل بمصر لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون الاستثماري المشترك بها حسب أولويات وزارة النقل ووفقا لما ستطرحه الشركات البلجيكية من امكانات فنية وإستثمارية.