أخبار مصر | "حقوق الإنسان بين الشريعة والإعلان العالمي".. ندوة بفرع منظمة خريجي الأزهر بجزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق الإنسان بين الشريعة والإعلان العالمي".. ندوة بفرع منظمة خريجي الأزهر بجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بجزر القمر، بالمشاركة مع المركز الوطنى للوثائق ندوة علمية بعنوان "حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، شارك بالندوة ما يقرب من 50 شخصاً.

وألقت رغدة محمد، رئيسة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جزر القمر -ووزيرة الشئون الاجتماعية سابقاً– كلمة ركزت فيها على أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة غرس ثقافة حقوق الإنسان في الناشئة.

وأوضح الدكتور محمد مؤمن صادق، رئيس فرع المنظمة بجزر القمر، أن احترام هذه الحقوق واجب مع مراعاة ألا يكون هناك تعارض بين المقاصد العليا للقانون الإسلامى والقانون الوضعي، لأن لكل أمة خصوصيتها وثقافتها و مصالحها، مشيراً إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ليس له تعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن الإسلام القائم على الوسطية والإعتدال يحقق الأمن والسلام والإستقرار.

ومن المعروف أن دول الأعضاء فى الأمم المتحدة يؤكدون على أن هناك قواسم مشتركة بين الحضارات الإنسانية، من بين هذه الحقوق التى أقرها الإعلان: حق الحياة، حق الحرية، حق التنقل، حق العمل، حق التعليم، حق التملك، حق المساواة، حق الحماية، حق المشاركة، وكل هذه الحقوق يحترمها الجميع ويعلى من شأنها الشرع الإسلامى الحنيف.

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"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلات شخصية لزيادة عدد أمناء الفتوى باللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر

عقد مجمع البحوث الإسلامية مقابلات شخصية للوعاظ المرشحين للعمل كأمناء فتوى بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، لزيادة عدد الأمناء باللجنة بعد زيادة الإقبال عليها مؤخرًا، حيث بلغ عدد المرشحين نحو (27) واعظًا من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم لجان الفتوى لمواجهة فوضى الفتاوى وتوجيه الناس نحو صحيح الدين والقضاء على الأفكار المنحرفة والمضللة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن المقابلات تأتي ضمن خطة تطوير لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر وإمدادها بالكوادر الجديدة المتميزة لمواجهة فوضى الفتاوى، ومواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة التي تحاول جماعات التكفير والإرهاب ترويجها بين الناس باسم الدين.

وأضاف عيّاد أنه أجرى المقابلة مع المتقدمين نخبة من المتخصصين ومن المشرفين على اللجنة الرئيسة بالجامع الأزهر ضمت: عباس شومان وكيل الأزهر السابق، عبد الهادي زارع عضو هيئة كبار العلماء، علي الحسيني أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، سعيد عامر الامين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، حيث استمرت المقابلة على مدار اليوم وشهدت نقاشًا وحوارات مع المتقدمين للتأكد من قدراتهم العلمية وتوافر شروط المفتي فيهم.

وأوضح الأمين العام أن المقابلة استهدفت اختيار كوادر متميزة يتوافر فيها الشروط اللازمة للمفتي، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب مستمر على المستجدات والقضايا المعاصرة وفقه النوازل ومقتضى الواقع، بما يلبي احتياجات الناس المعرفية حسب الأحوال والعرف والمآل.