أخبار مصر | محافظ القاهرة: المراكز التكنولوجيا بالأحياء تقدم الخدمات دون تدخل بشري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: المراكز التكنولوجيا بالأحياء تقدم الخدمات دون تدخل بشري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المراكز التنكولوجية تهدف تقديم الخدمات بصورة مميزة للمواطنين بدون تدخل بشري.

وأضاف "عبد العال" أنه تم التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط من أجل تطوير 15 مركزا تنكولوجيا لتحول من المجتمع الورقي الى المجتمع الرقمي.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المراكز ستعمل علي تقديم كافة الخدمات مثل سهولة ترخيص واصدار الرخص باسرع وقت ممكن.

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وأكد تحديث المراكز من أجل المساهمة في خطة الدولة الاستراتجية 2030 لتطوير العمل المحلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن تفاصيل افتتاح 15 مركزا تكتولوجيا بالقاهرة و ذلك بحضور كلا من وزيرة التخطيط والمتابعة د. هالة السعيد ووزير التنمية المحليةاللواء محمود شعراوي و محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

ومن المقرر أن يتفقد الوزيران ومحافظ القاهرة المراكز التكنولوجية بحيي الزيتون والمطرية .