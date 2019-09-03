أخبار مصر | تداول 28 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 28 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 28 ألف طن فوسفات و265 شاحنة بضائع و162 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة، رحال، النوى اكسبريس وعلى متنهم 31 شاحنة و10 سيارة.

بينما تغادر السفينة Navigator.B وعلى متنها 28 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 51 شاحنة و21 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 68 شاحنة و45 سيارة وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 63 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 35 شاحنة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى،ايلة،سينا وعلى متنهم 37 شاحنة و8 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة و15 سيارة.

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تعرف على المستندات المطلوبة والمتعلقة بالتوريدات البحرية في موانئ البحر الأحمر

اذا كنت من عملاء موانئ البحر الأحمر وتسعى لمزاولة نشاط التوريدات البحرية.

تقدم لك بوابة الخليج 365 الإلكترونية الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق هذا النشاط، طبقا لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والتي تتطلب تقديم ما يلي:

القيد بالسجل ( الأعمال المهن ) المعد لهذا الغرض بالهيئة.

أصل السجل التجاري أو مستخرج رسمي منه موضحا به النشاط المطلوب ورأس المال بشرط ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة ( للنشاط الواحد ).

شهادة من المحاسب القانوني تؤكد قيمة رأس المال المنصوص عليه بالسجل التجاري.

أصل صحيفة حالة جنائية حديثة للأشخاص، ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالنسبة للشركات.

صورة من البطاقة الضريبية موضحا بها النشاط المطلوب وسداد الضرائب عن آخر عام.

تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالاشتراك فى التأمينات ( مؤمن عليك صاحب العمل ) وكذا للعاملين الثابتين بالمنشأة.

تقديم ما يفيد العنوان الدائم لمقر طالب الترخيص والمستندات الدالة على ذلك ( صورة من عقد الايجار الخاص بالشركة ).

أصل شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم الإدانة بحكم فى احدى جرائم التهرب الجمركى.

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يلزم طالب الترخيص بتقديم لائحة بأسعار الخدمات التى يؤديها للعملاء وأى تعديلات تطرأ علىها كتابة الى هيئة الميناء لجنة التراخيص.

تقديم ما يفيد العضوية بغرفة الملاحة.

التزام طالب الترخيص قبل بدء النشاط على نفقته الخاصة بالربط الالكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الالكترونية المطبقة بالميناء.

يلتزم طالب الترخيص بسداد المبالغ الاتية:

مدة الترخيص

3 سنوات

مقابل اصدار الترخيص تجديده

3000 جنيه مصرى

مقابل الانتفاع بالترخيص

3000 جنيه سنويا بزيادة قدرها 7 % سنويا

مبلغ التأمين

10000 جنيه نقدا خطاب بنكى

اما فى حالة تجديد الترخيص فيضاف الى الشروط السابقة ما يلى: -

تقديم طلب الرغبة فى التجديد قبل نهاية مد ة الترخيص بثلاثة اشهر على الاقل.

تقديم حجم عمل سنوى تفصيلى عن الفترة المنتهية من التوكيلات الملاحية التى ادى المرخص له الخدمة اليهم مع مراعاة انه سيتم الغاء الترخيص فى حالة عدم مزاولة النشاط لمدة سنة متصلة.

يؤدى طالب الترخيص مبلغ 3000 جنيه مقابل تجديد الترخيص بالاضافة الى مقابل الانتفاع بالترخيص السنوى بزيادة 7% سنويا