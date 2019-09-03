أخبار مصر | نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لشهادات البعوث الإسلامية، بنسبة نجاح 45.2% للشهادة الإعدادية، ونسبة 67.7% للشهادة الثانوية.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادات البعوث الإسلامية في الدورين للشهادة الإعدادية 58.6%، ونسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية في الدورين 82.1%، وتعلن النتيجة اليوم عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية: www.azhar.eg

وكانت اختبارات الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد انطلقت يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، فيما انتهت في 26 شهر أغسطس من ذات الشهر.